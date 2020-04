„Wir müssen sehr, sehr wachsam sein“, appellierte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) am Sonntag in einer Pressekonferenz zum Thema häusliche Gewalt in Zeiten der Corona-Krise. Laut aktuellen Zahlen wurde bereits ein leichter Anstieg von häuslicher Gewalt verzeichnet. Die Ministerin betonte daher den Ausbau der Kampagne gegen Frauengewalt.