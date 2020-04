Hofer: Adelmann kam Parteiausschluss zuvor

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer gab im Zusammenhang mit dem Wechsel von Adelmann zur DAÖ bekannt, dass bereits in der nächsten Sitzung des FP-Landesparteivorstandes Burgenland ein Parteiausschluss von Adelmann vorgesehen gewesen sei. Adelmann sei mit seinem Wechsel diesem Schritt zuvorgekommen. Der Parteiausschluss werde nun mit sofortiger Wirkung ausgesprochen, so Hofer in einer Aussendung.