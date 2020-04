Feueralarm am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Kufstein: Aus bisher unbekannter Ursache war in der Wohnung einer 88-Jährigen ein Brand ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Frau regungslos auf. Die Seniorin starb trotz Reanimation während der Fahrt ins Krankenhaus.