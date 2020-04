Wichtig ist Melanie, dass ihre Workouts auch wirklich Spaß machen, denn die Krise zehrt an uns allen und kann durchaus ihre Spuren hinterlassen. Bewegung kommt da wie gerufen. Und mit sogenannten „Challenges“ kitzelt sie den Ehrgeiz der Fitnessbegeisterten heraus. „Es ist immer gut, wenn man auf ein Ziel hinarbeiten kann. Deshalb lasse ich mir immer wieder etwas einfallen. Zum Beispiel in den Plank-Stand (früher sagte man Liegestützstand) zu gehen und dabei so viele Klopapierrollen wie möglich am Rücken zu stapeln.“ Und wer das Homeworkout regelmäßig meistert, tut auch etwas für sein Immunsystem.