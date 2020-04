21.10 Uhr: Das Land Steiermark aktualisiert die Corona-Zahlen von Sonntag auf Stand 21 Uhr. Die Gesamtzahl der Infizierten gegenüber dem Stand von 18 Uhr bleibt dabei mit 1312 unverändert. Im Vergleich zum Vorabend gibt es ein Plus von 27 bestätigten Infektionen. Mittlerweile gelten 169 Personen in der Steiermark als genesen. Hier die Auflistung der bestätigten steirischen Fälle nach Bezirken (in Klammer die neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden):