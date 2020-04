„Aufstehen, es ist gerade eine E-Mail angekommen, die Maßnahmen wurden kurzfristig geändert und minimiert, wir müssen wieder in die Schule gehen.“ Mit diesen Worten platzte mein Bruder in mein Zimmer. Völlig verwirrt stand ich auf, ging ins Bad und konnte es immer noch nicht glauben, was gerade geschehen war. Ich ging in die Küche, mein Dad und mein Bruder saßen am Küchentisch und frühstückten. Die Schultasche meines Bruders stand schon gepackt im Gang und wartete nur darauf mitgenommen zu werden. Ich verstand immer noch nicht ganz, wieso man jetzt plötzlich wieder in die Schule gehen sollte, obwohl sich die Situation noch immer nicht zum Besseren gewendet hatte. Trotzdem setzte ich mich zu ihnen. 5 Minuten später gesellte sich meine Schwester, auch völlig verschlafen, zu uns. Es war schon viertel nach sieben, was so viel bedeutete, dass wir eigentlich, falls Schule wirklich stattfinden sollte, bald losfahren müssten. Zu guter Letzt kam meine Mama in das Wohnzimmer und rief „April April!“. Meine Schwesterund ich sahen uns an. Mann, wir sind wirklich reingefallen. Eigentlich hätten wir uns auch denken können, dass das ein Scherz war. Aber ich muss zugeben, der Scherz ist ihnen wirklich gelungen. (Madlyn 8a)