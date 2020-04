Mein großer Gedanke in so einer Situation ist meistens eine Frage: Schau jetzt bitte in dein eigenes Leben zurück. Was ist bisher passiert? Ich habe noch keinen Menschen getroffen - ob jung oder alt -, der nicht irgendwann eine Phase erlebt hat, in der er getragen war, wertgeschätzt, in der das Leben einen Sinn hatte. Dann frage ich weiter: Gott hat dich bis hierher getragen, durch Höhen und Tiefen, warum soll er dich jetzt nicht mehr tragen? So denke ich auch über mich, wenn ich in einer schwierigen Situation bin: Benno, schau dir deine letzten 60 Jahre an. Warum soll Gott gerade jetzt Nein sagen?