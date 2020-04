Der Grund dafür liegt auch in der im internationalen Vergleich in Österreich relativ hohen Anzahl an verfügbaren Spitalsbetten und auch von recht vielen Intensivbetten. Laut einem OECD-Vergleich von zehn Ländern liegt Deutschland mit 33,3 Intensivbetten pro 100.000 Einwohnern an der Spitze, gleich dahinter liegt Österreich mit 28,9 Intensivbetten pro 100.000 Menschen, dahinter folgen die USA (25,8) und Frankreich (16,3). Der OECD-Schnitt liegt bei 15,9. Schlusslichter sind Italien (8,6), Dänemark (7,8) und Irland (5,0). In Österreich wurde von Beginn der SARS-CoV-2-Problematik an danach getrachtet, möglichst viele Patienten außerhalb der Spitäler zu versorgen. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Einschränkung der Übertragung der Erreger getroffen.