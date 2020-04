Aufregung im Seniorenzentrum Dornach in Linz: Ein Zivildiener, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war vergangene Woche laufend im Dienst. In Oberösterreich sind wegen des Coronavirus bisher 20 Tote zu beklagen. 1265 Menschen sind laut Land OÖ (Stand: 5. April, 17 Uhr) aktuell infiziert. 674 sind wieder gesund. Darunter auch jener Puchenauer, der in OÖ als Patient Null galt! Heißt: Der 80-Jährige war der erste, bei dem Covid-19 bekannt wurde. Wobei einige Orte in OÖ zum Glück noch immer coronafrei sind und es nach Ostern Lockerungen geben soll.