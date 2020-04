Ehrenplatz

Die „Krone“-Trophäen haben beim Teamchef selbstredend einen Ehrenplatz. „Sie stehen gut sichtbar in meinem Büro“, schmunzelt Foda. Und jede hat eine eigene Geschichte: „Der erste Pokal 2006 erinnert mich an die schwere Zeit nach dem Sturm-Konkurs, als wir mit einer jungen Truppe dynamischen Fußball spielten. Der zweite an den Meistertitel 2011 mit Sturm und nun die erfolgreiche EM-Qualifikation, als wir das Ruder nach dem missglückten Start noch souverän herumrissen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die das honorierten.“