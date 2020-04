Ein 62-Jähriger wird wegen Trunkenheit am Steuer, nach dem Meldegesetz und zusätzlich wegen Missachtung des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt. Der Mann touchierte am Samstagabend mit seinem Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung Linz im Bereich der Abfahrt Gratkorn-Nord die Betonleitwand, er wurde leicht am Kopf verletzt.