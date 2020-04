Keine Frage, die Ausbreitung des Coronavirus geht sowohl in Kärnten als auch in Osttirol zurück, da sich der Großteil der Bevölkerung vorbildlich an die Maßnahmen und Beschränkungen des Bundes hält. Maßgeblicher Indikator dafür ist der sogenannte Replikationsfaktor, der aussagt, wie viele Menschen von einer Person angesteckt werden. „Wenn es uns gelingt, diesen Faktor auf eins zu senken, dann führt es dazu, dass die Anzahl der Genesenen mit der Anzahl der Neuerkrankten gleichgestellt ist“, sagt Günther Wurzer vom Landeskrisenstab: „Nur so können wir eine exponentielle Ausbreitung des Virus und damit auch Zustände, wie sie in Italien herrschen, vermeiden.“ Seit Tagen bewegt sich diese für uns alle so maßgebliche Zahl nach unten - in Kärnten liegt sie aktuell jedoch noch über eins.