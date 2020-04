Bis Anfang der Siebzigerjahre rückten die Florianis in Gummistiefeln und schwarzer Uniform aus: „Die Sitze bei unserem Ford hatten Holzleisten.“ Damals gab’s viele Brandeinsätze: „Wir hatten keine Atemschutzgeräte und das Löschwasser holten wir von Bächen“, erinnert sich Visotschnig, in dessen Familie die Feuerwehr Tradition hat: Vater und Bruder waren aktiv, seine Söhne Christopher, Matthias und Thomas, unter dessen Kommando er in Rinkenberg steht, sind es heute.