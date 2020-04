„Unmöglich“, legt sich Spitalsreferent Christian Stöckl fest. Wer die Sperre passieren dürfe, sei genau definiert, so Stöckl. Auch die Exekutive verweist auf diese Regeln. „Nur Schlüsselpersonen dürfen ein- und ausfahren. Wer als solche gilt liegt im Ermessen der Gesundheitsbehörde“, so Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber. Das entscheidende Kriterium für Beamte vor Ort ist laut Wolfgruber immer der Besitz einer Zugangsberechtigung. „Die wird von den Beamten überprüft.“ Bauarbeiter mit den entsprechenden Dokumenten dürften also passieren.