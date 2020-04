4) Unscharf sind Prozentangaben der Schwerkranken und Toten, wenn eine exakte Berechnungsbasis fehlt. Die Wissenschaft in China und Südkorea spricht von einer Sterblichkeit von einem bis zwei Prozent. In Italien sind es mehr als acht Prozent. Was für Österreich theoretisch Hunderttausende Tote bedeuten könnte. Zum Glück stimmt der Vergleich aufgrund der italienischen Dunkelziffer so nicht. In Italien dürften deutlich mehr Menschen krank sein als in der Rechnung berücksichtigt.