In Deutschland ergreift nicht der Bund, sondern hauptsächlich die Länder die Maßnahmen. Einen bundesweiten Katastrophenfall kennt Deutschland nicht, denn Katastrophenschutz fällt in die Zuständigkeit der Länder. Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten obliegt der Entscheidung der Bundesländer. Eine Ausgangssperre gilt bislang nur in Freiburg und für den bayrischen Ort Mitterteich nahe Tschechien.