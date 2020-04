Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Großbritannien am 23. März eine Ausgangssperre verhängt. Der Weg zur Arbeit ist seither nur noch bei systemrelevanten Berufen erlaubt. In diese Kategorie fällt die Arbeit der 35-jährigen Natalie Vallant aus Maurach am Achensee. Sie ist als Chirurgin in zwei Londoner Kinderkrankenhäusern im Transplantationsbereich tätig und lebt seit fünf Jahren in dieser Stadt. „Als es sich abgezeichnet hat, dass das Coronavirus ein Problem wird, hat Großbritannien im Vergleich zu Österreich zu spät reagiert“, sagt Vallant.