Stopp Corona heißt die Handy-App des Roten Kreuzes. Das Virus aufhalten kann sie freilich nicht, aber sie zeigt verschlüsselt an, ob wir Personen in unserer Umgebung hatten, die erkrankt sind. Sobald eine der Kontaktpersonen der vergangenen 48 Stunden zu einem Verdachtsfall geworden ist, wird der User informiert und gebeten, sich in häusliche Isolation zu begeben. Datenschützer sind sich größtenteils einig: Solange das freiwillig ist, spreche nichts dagegen.