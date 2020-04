Ostern steht vor der Tür! Am 12. April feiern wir Ostersonntag. Passend dazu hat die Regierung nun neue Regelungen zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Covid-Pandemie verkündet. Demnach sind nun auch Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. Wie stehen Sie zu der neuen Maßnahme? Wie werden Sie heuer das Osterfest verbringen? Teilen Sie Ihre Osterpläne gerne mit uns und der Community, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!