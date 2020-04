Im Bezirk Reutte in Tirol hat sich am Samstagnachmittag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 67-jähriger Deutscher stürzte vor den Augen seines Sohnes (36) etwa 150 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Die Leiche wurde noch in den Nachmittagsstunden mit dem Polizeihubschrauber geborgen.