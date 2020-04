Erst vor zwei Jahren startete der Betrieb am Weingut Brijand in Breitenbrunn. Die derzeitige Krise verlangt von Winzer Hans Karl Jandl einiges ab. Bisherige Einnahmen bleiben aus. Auch bei eisigen Temperaturen kümmert Jandl sich liebevoll um seine Reben. Mit kreativen Lösungen wird der Betrieb am Laufen gehalten.