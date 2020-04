„Ich empfinde diesen Sieg als unglaubliche Wertschätzung, zumal auch alles so schnell gegangen ist“, lächelt Alex Schlager. In dessen Fall “schnell" fast ein Hilfsausdruck ist. Kometenhaft wäre wohl richtiger, galt der LASK-Torhüter doch vor 20 Monaten noch als Bundesliga-Greenhorn. Inzwischen hat sich der 24-Jährige jedoch nicht nur das Teamtrikot gekrallt, sondern ist auch in der Gunst der Fans zum hellsten Stern am rot-weiß-roten Himmel geworden.