Auf vielen heimischen Baustellen herrschte aufgrund ungenauer Vorgaben lange Unsicherheit ob und wie gearbeitet werden kann. Die Wirtschaftskammer begrüßt jetzt die neuen und klaren Richtlinien, durch die der Betrieb, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, nun endlich fortgesetzt werden kann. Doch durch die vorgegebenen Bestimmungen, wie etwa das Einhalten des Sicherheitsabstands, ist man noch weit vom Normalzustand entfernt. Auf Baustellen der Neuen Eisenstädter Siedlungsgenossenschaft arbeiten die Mitarbeiter etwa an verschiedenen Standorten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. „Ein Fliesenleger arbeitet beispielsweise im Reihenhaus 1, der Maler im Reihenhaus 10 und so weiter. So ist die Einhaltung der Maßnahmen für uns relativ einfach“, betont Geschäftsführer Anton Mittelmeier.