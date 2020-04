Verkauf von Schultaschen steigt

Eine Kämpferin an der gleichen Front ist Doris Dim in Ried im Innkreis: „Am Anfang haben sich alle für Homeoffice mit Drucker-Patronen, Papier und Co. eingedeckt. Aktuell steigt der Verkauf von Schultaschen, weil üblicherweise der Osterhase vielerorts dieses Geschenk ins Nesterl legt“, sagt die Unternehmerin, die für 16 Mitarbeiter die Stellung hält.