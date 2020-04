Am Freitagnachmittag rückte ein 51-jähriger Einheimischer in Kallham mit seiner Motorsäge aus, um im Quellgebiet der Faulen Aschach eine dürre Erle umzuschneiden. Nachdem der Mann am Abend nicht zurückkehrte, machte sich seine Gattin auf die Suche. Sie fand ihren Ehemann schwer verletzt neben der abgebrochenen Erle liegend. Der Baum dürfte beim Abschneiden einen Meter oberhalb der Schnittstelle gebrochen sein und erschlug den Arbeiter.