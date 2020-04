Menschen fühlen sich im Stich gelassen

Bis auf Notfallvorsorgen beziehungsweise Übergangsbetrieb durch Mitarbeiter der Sozialeinrichtungen sind Werkstätten und andere Tagesstrukturen wochenlang geschlossen. Die Betroffenen müssen also auch untertags daheim betreut werden, was besonders für Alleinerziehende - wie Silvia Reichl und ihren Sohn Florian, über deren Schicksal wir in Zeiten vor Corona bereits berichtet haben - große Probleme aufwirft. Hier fühlen sich laut Frau Reichl viele Menschen von der Politik aktuell im Stich gelassen.