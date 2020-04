Traue keiner Statistik - und schon gar keinen Prognosen. So lässt sich aktuell der Gemütszustand der heimischen Firmenchefs zusammenfassen. Unzählige Unternehmen kämpfen derzeit gemeinsam mit ihren Mitarbeitern ums Überleben. In manchen Bereichen kommt es sogar zu Anfeindungen seitens der Bevölkerung. So geschehen in Hof am Leithagebirge, Bezirk Bruck an der Leitha: „Polizeibeamte haben nach mehreren Anzeigen die Umstände auf der Baustelle eines Reihenhausprojekts überprüft und ihr Einverständnis für das Weiterführen der Baustellen gegeben“, berichtet Joachim Watzke, Geschäftsführer des Unternehmens Pico Bello.