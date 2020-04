Eine Zahl gibt aber Hoffnung: Gestern, Samstag, wurde der 500. wieder gesundete Patient gezählt. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt indes, weil sich enorm viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an die Ausgangsbeschränkungen halten, täglich weiter ab. Trotzdem kann noch nicht Entwarnung gegeben werden. Der hochansteckende Virus wird noch einige Zeit im weiten Land grassieren. Zur Sicherheit wurden deshalb jetzt erneut die Betreuungsplätze für erkrankte Mitmenschen kräftig aufgestockt. In jeder Landesregion stehen ab sofort jeweils zwei Kliniken, die schwerpunktmäßig COVID-19-Patienten betreuen, auf der medizinischen Landkarten: Neben Melk - wo die ersten Erkrankten behandelt worden sind - gibt es Standorte in Hollabrunn, Neunkirchen, Lilienfeld und Waidhofen an der Thaya. Neu dazu gekommen sind nun Scheibbs, Tulln, Gmünd, Stockerau und Mödling (siehe Grafik). Maßnahmen, wie die Verschiebung von nicht dringlichen Operationen, haben dazu beigetragen, jetzt entsprechende Kapazitäten in den Kliniken und im Personalbereich gewährleisten zu können. „Dabei möchte ich einmal mehr betonen, dass die Akutversorgung im ganzen Bundesland selbstverständlich gewährleistet ist“, betont Landesgesundheitsagentur-Vorstand Konrad Kogler.