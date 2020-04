Menschen dürfen nur wenige Stunden Haus verlassen

In Nepal gilt derzeit eine Ausgangssperre. Menschen dürfen ihr Haus jeweils nur zwei Stunden in der Früh und zwei Stunden am Abend verlassen, um Essen und Medikamente zu kaufen. Ausgenommen sind Notfälle. Bisher gab es offiziellen Angaben zufolge in Nepal erst wenige bestätigte Coronavirus-Fälle. Allerdings wird auch wenig getestet, und viele Krankenpfleger arbeiten ohne Masken und Schutzkleidung.