Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten im von der Krise besonders betroffenen Bundesland Tirol hat sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg am Samstag in einer Aussendung. „Aktuell befinden sich 196 Covid-19-Patienten in den Spitälern, 54 davon werden auf Intensivbetten betreut.“