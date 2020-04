„Sehr wichtig, Wiener Betriebe zu untersützen“

„Die Wienerinnen und Wiener können mit Hilfe dieser Plattform online bei über 1000 Wiener Geschäften in ihrer Umgebung einkaufen. So wollen wir die Menschen dazu bringen, bewusst lokal einzukaufen und nicht mehr bei Online-Riesen aus Übersee. Es ist uns sehr wichtig, die Wiener Betriebe in dieser Zeit zu unterstützen“, so Hanke in der Aussendung.