Es war eine faszinierend-düstere Szenerie, die sich den Menschen Mitte des 14. Jahrhunderts in der Steiermark bot: Vielerorts zogen Männer mit entblößten Oberkörpern durch die Straßen, beteten, sangen und schlugen sich selbst mit Ruten und Geißeln die Rücken blutig. Bisweilen wurden diese so genannten Flagellanten mit lautem Glockengeläut und ehrfürchtigem Schauder von der Bevölkerung empfangen, einige aus dem Volk schlossen sich den ritualisierten Prozessionen an, um für ihre Sünden Buße zu tun. Da in der Vorstellung der Geißler das Weltende unmittelbar bevorstand, flehten sie in Betgesängen um die Gnade Gottes.