Der 59-Jährige reparierte gegen 22 Uhr in seiner Bastlerwerkstatt in der Eintrachtgasse einen Akku, der für Elektroscooter verwendet wird. Der Lithium-Ionen-Akkumulator dürfte durch Feuchtigkeit aber bereits beschädigt gewesen sein und explodierte beim Anstecken an das 220-Volt-Stromnetz.