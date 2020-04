Virtuelle Opfergaben

Friedhöfe organisierten kollektive Riten für die Toten. Auch wurden Plattformen im Internet eingerichtet, in denen virtuell Opfergaben überreicht werden können. In der schwer von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Metropole Wuhan in der Provinz Hubei waren alle Versammlungen zum Totengedenktag untersagt. „Wir sind nicht zum Grab unserer Eltern gegangen“, sagte eine 65-jährige Bewohnerin der Elf-Millionen-Metropole. „Auch können wir in Wuhan noch nicht an Trauerfeiern teilnehmen.“