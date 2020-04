Das SmartBra-Projekt sei im Rahmen eines Wettbewerbs für Studenten entstanden, teilte die EPFL am Freitag mit. „Das Ergebnis ist so überzeugend, dass die Gewinner (Bild unten) das Abenteuer mit dem Neuenburger Start-up-Unternehmen IcosaMed fortsetzen werden“, heißt es in der Mitteilung.