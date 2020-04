Dank an „Helden“ im Gesundheitswesen

Sie werde eine Million Dollar (rund 925.000 Euro) für das Gesundheitswesen spenden - zu gleichen Teilen für eine Klinik in Philadelphia, an der ihre Mutter 18 Jahre lang arbeitete, und für eine Krisenkasse der Stadt Los Angeles. Pink dankte den „Helden“ im Gesundheitswesen und ermahnte ihre Fans: „Bitte bleibt zu Hause.“