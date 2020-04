Die meisten Arbeitslosen gab es in der Gastronomie und im Tourismus, im Handel und bei den Zeitarbeitskräften. Mehr als 9700 Unternehmen stellten in unserem Bundesland bereits einen Kurzarbeitsantrag. „Das neue Modell ist ein wichtiger Beitrag, um die Menschen in Beschäftigung zu halten“, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.