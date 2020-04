Der Häftling (Name, Alter und Haftgrund sind der APA bekannt, werden zum Schutz des Mannes aber nicht genannt, Anm.) geht davon aus, „dass wegen den Umständen hier weder ich noch die Mithäftlinge von dem Virus verschont bleiben werden“. Es sei „nur eine Frage der Zeit, und wenn es dann so weit ist, sind ca. 1000 Menschen auf einmal infiziert“, heißt es in dem mit 30. März datierten Brief, der am Freitag der APA zugestellt wurde.