Hier informieren wir Sie laufend über die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus in der Steiermark. ++ Die Bürgermeister im Ausseerland ärgern sich über Zweitwohnungsbesitzer, die immer wieder in den Orten eintreffen. Sie würden sich laut den Ortschefs nicht an die Vorgaben der Regierung halten. ++ Studierende fordern Geld zurück