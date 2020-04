Ein Brand auf den Dächern von fünf zuammenhängenden Hochhäusern in Berlin hat am Freitag nicht nur 120 Feuerwehrmänner auf Trab gehalten, sondern war aufgrund einer gewaltigen Rauchwolke kilometerweit zu sehen. 1200 Quadratmeter standen in Flammen. Bewohner des Hauses, das gerade saniert wird, waren nicht in Gefahr, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.