Crozier verschickte E-Mail an rund 30 Leute

Das Verteidigungsministerium wirft Crozier insbesondere vor, in seiner E-Mail rund 30 Adressaten in Kopie genommen zu haben - und damit dazu beigetragen zu haben, dass das Schreiben an die Öffentlichkeit gelang. Zudem hatte der Kommandant der Besatzung Anfang März bei einem Stopp in Vietnam fünf Tage Landgang gewährt, obwohl zu diesem Zeitpunkt in Asien das neuartige Coronavirus grassierte.