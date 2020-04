Fußball-Superstar Neymar hat einem Medienbericht zufolge fünf Millionen Real, umgerechnet 873.000 Euro, für den Kampf gegen das Coronavirus in seinem Heimatland gespendet. Der Fernsehsender SBT berichtete am Freitag, ein Teil des Geldes gehe an das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, der Rest an einen Solidaritätsfonds, der von dem mit Neymar befreundeten Moderator Luciano Huck geleitet werde.