Das Leben in den eigenen vier Wänden kann dieser Tage zur Herausforderung werden - vor allem wenn es Konflikte gibt. In Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) ist ein 41-jähriger Mann deshalb in die Berge „geflüchtet“. Weil er über Nacht nicht mehr nach Hause kam, meldete seine Lebensgefährtin ihn als vermisst.