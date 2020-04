Instrument immer spielbereit halten (nicht einpacken, ev. reinigen und nur mit Tuch abdecken - niemals in die Sonne legen!)

Übungsplan erstellen (wann spiele/übe ich was)

Stückliste erstellen(durchnummerieren)

Stücke regelmäßig wiederholen (heute Stückc 1 bis ?, morgen 5 bis ? oder jeder in der Familie nennt eine Zahl auf der Stückliste)

Pausen vom Schulunterricht nutzen(wenn der Unterricht zu viel wird, greife ich zum Instrument - wenn auch nur ganz kurz)

Neues erarbeiten (das wollte ich schon immer lernen: ev .Lehrer fragen)

Langeweile mit Musizieren überbrücken (das 10. Video am Handy wird langsam fad)

Ein Stück erfinden und aufnehmen (der Lehrer schreibt’s dann auf)

Musiklehre auffrischen (kann auch unterhaltsam sein: Musikrätsel etc.)

Video- und WhatsApp-Konferenzen mit Freunden der „Musikschul-Unterrichtsklasse“ (gegenseitig vorspielen, Stücke raten, gemeinsam singen, Tipps geben, voneinander lernen)

Stücke selbst aufnehmen (Audio, Video)

Stücke an Oma, Opa, Verwandte und Freunde senden und sie damit erfreuen (vielleicht gibt’s für jedes fehlerfrei gespielte Stück eine kleine Belohnung)