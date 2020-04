Technisch ist die BMW R18 nicht ganz so klassisch, wie sie wirkt. Teilintegral-ABS, Traktionskontrolle und Motorschleppmoment-Regelung sind an Bord, ebenso drei Fahrmodi mit den kreativen Bezeichnungen Rain, Rock & Roll. Kurven-ABS, eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle oder neuerdings bei BMW beinahe allgegenwärtige Connectivity gibt es nicht für Geld und gute Worte. Aber es kommen ja noch andere Versionen und man braucht kein Prophet sein, wenn man in kühnen Träumen bereits das eine oder andere technische Feature am Horizont auftauchen sieht.