Die wirtschaftliche Lage vieler Vereine in der deutschen Bundesliga und in der zweiten Liga ist einem Medienbericht zufolge dramatischer als bisher bekannt. Wie das Fachblatt „kicker“ am Freitag online berichtete, drohe 13 der 36 Profivereine - darunter vier Erstligisten - wegen den Einnahmenausfällen infolge der Corona-Pandemie die Insolvenz noch in dieser Saison.