Neun Todesfälle an einem Tag

In der Steiermark gab es am Freitag neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Vier Frauen und ein Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, zwei Frauen und ein Mann aus Graz sowie ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg sind mit oder durch eine Covid-19-Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in der Steiermark auf insgesamt 47 - darunter 20 Frauen und 27 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1926, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1954.