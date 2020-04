Diese Zahlen sind eigentlich ein Grund zum Feiern: 92,9 Millionen Euro Jahresüberschuss, die Bilanzsumme stieg 2019 auf 8,86 Milliarden: Anstatt bei einer großen Pressekonferenz, kam die Erfolgsmeldung der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) diese Woche nur als Randnotiz: Das Virus dominiert jetzt auch den Bankensektor, Schutz hat oberste Priorität. Gleichzeitig sind Anfragen zu Kreditstundungen und Überbrückungsfinanzierungen explodiert. „Allein in den letzten Wochen wurden Anträge in einem Ausmaß behandelt, das normalerweise in einem ganzen Jahr behandelt wird“, so Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten.