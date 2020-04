Ein Gondoliere, der in Venedig auf dem Trockenen steht und übt, kann in normalen Zeiten leicht seltsam wirken. Doch während der Corona-Krise macht der 82-jährige Lucio Dolcetta mit solchen Trockenübungen in Italien vielen Leuten Mut. Ein Video über den begeisterten Sportruderer, wie er auf seiner Terrasse steht und sich mit einem Ruderstab in einer selbst gebauten Konstruktion fit hält, kursiert seit Tagen im Internet.