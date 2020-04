Seit mehreren Wochen müssen Österreichs Studierende Lerninhalte und Aufgabenstellungen in den eigenen vier Wänden abarbeiten. Die Innsbrucker ÖH, die deren Interessen vertritt, hat in einer Umfrage erhoben, wie gut das Studieren aus dem Homeoffice funktioniert. Etwas mehr als 3200 in Tirol Studierende nahmen teil.